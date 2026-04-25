俳優の窪塚洋介の妻でインフルエンサーのPINKY（本名：窪塚優香）が24日、自身のインスタグラムを更新。息子・窪塚愛流とのリンクコーデなど家族集合ショットを投稿した。【写真】妻と息子がリンクコーデ！窪塚洋介ら家族3人の集合ショット「GU Mother's Day家族で出演させていただきました」とつづり、家族3人寄り添った写真を公開。さらに、2枚目の息子とのリンクコーデは少しの照れくささと、それ以上の喜び」とグレーコ