◇パ・リーグ楽天7―9西武（2026年4月25日楽天モバイル最強パーク）楽天は逆転負けを喫した。2―4の4回無死一、二塁で、「8番・中堅」で先発出場した辰己涼介外野手（29）が武内から右翼ホームランゾーンへ、一時逆転となる2号3ラン。「自分のスイングはできました」と納得の一発だった。この日は三木監督の49歳の誕生日。試合に敗れてしまったが、辰己は「素晴らしい監督。何よりも勝利がいい誕生日プレゼントになる