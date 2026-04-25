AKB48の大盛真歩さん（26）が25日、公式ブログでグループからの卒業と芸能界引退を発表しました。大盛さんは、公式ブログで「私、大盛真歩はAKB48を卒業します」と報告。そして「大好きなAKB48にドラフト3期生として18歳で加入させていただいてから、約8年が経ちました。 普通に生きていたら経験できないようなことをたくさんさせていただき、何よりも7作連続選抜として活動できたことが本当に嬉しかったです。苦手なことが多かっ