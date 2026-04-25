5月22日に日米同時公開される『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の製作総指揮を務めたデイヴ・フィローニと監督のジョン・ファヴローよりコメントが到着した。 参考：『スター・ツアーズ』がマンダロリアンとグローグー登場の特別Ver.にTDLにSWファン集結 本作は、『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還