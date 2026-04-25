[4.25 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第12節](沖縄県陸)※19:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[FC琉球]先発GK 1 佐藤久弥DF 3 菊地脩太DF 8 堀内颯人DF 27 船橋勇真MF 9 浅川隼人MF 11 石浦大雅MF 15 荒木遼太MF 16 井堀二昭MF 17 加藤悠馬MF 46 池田廉FW 39 庵原篤人控えGK 33 宮本流維DF 22 神谷凱士DF 35 千葉和彦MF 6 志慶眞巧洋MF 7 茂木駿佑FW 18 上野瑶介FW 23 曽田一騎FW 26 カル・ジェニングスFW 89 高木大輔監督平