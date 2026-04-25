[4.25 J1百年構想EAST第12節 浦和 2-3 横浜FM 埼玉]PK戦を含めると7連敗となった。浦和レッズは横浜F・マリノスとの接戦の末に2-3で敗れた。前半21分に失点を喫するが、28分にはMF金子拓郎のゴールで追いついた。だが1-1で前半を折り返すと、後半に2失点。終了間際にオウンゴールで1点を返すが、そのまま追いつくことはできなかった。キャプテンのMF渡邊凌磨は試合後、「もっとやらなきゃなという感じ」と振り返る。「点が取