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【J1百年構想リーグ WEST第12節】(Eピース)広島 2-1(前半0-1)C大阪<得点者>[広]オウンゴール(86分)、木下康介(90分+3)[C]チアゴ・アンドラーデ(12分)<警告>[広]塩谷司(63分)[C]大畑歩夢(53分)主審:須谷雄三└広島が終盤のOG&PKでC大阪に逆転勝利! 今季2度目の3連勝を達成