[4.25 J1百年構想EAST第12節 浦和 2-3 横浜FM 埼玉]均衡を破るゴールを挙げた。横浜F・マリノスMF山根陸は前半21分に先制ゴール。自身の持ち運びから仲間につなぎ、自らのフィニッシュでゴールネットを揺らした。前半21分、左サイドでMFユーリ・アラウージョがセカンドボールを拾って前進。パスを受けた山根が右斜め前に進み、右サイドに展開する。MFジョルディ・クルークスが左足でクロスを上げ、FW谷村海那が頭で落とした。