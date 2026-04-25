10月7日～9日に行なわれる、秋の大祭「長崎くんち」。 「唐船祭」を奉納する元船町の船が、修繕のためドック入りしました。 10年ぶりとなる長崎くんちの奉納に向けて、動き出した元船町の「唐人船」。 25日は、長崎市の長崎伝統芸能館に展示されていた船を根曳たちが運び出し、市内の造船所に引き渡しました。 （采振長 石橋 龍弥さん） 「鳥肌が立つ思いで、きょうを迎えることができた。いい奉納で、