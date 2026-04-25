明日4月26日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」では、「DASH巨大食堂」に、パリ五輪柔道金メダリストの角田夏実が参戦！城島茂、松島聡（timelesz）、加藤英明（静岡大学准教授）と、鹿児島の海に潜む“バキュームモンスター”の捕獲に挑む。予想外の展開に金メダリストも大苦戦!? さらに巨大魚を自らさばき、ジャンボさつま揚げにしてかぶりつく！◆「めちゃくちゃ悔しい！」角田夏実が唇をかむ波乱の展開に