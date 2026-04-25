ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は25日、準優3番がメインの5日目を開催した。準優で唯一、枠なりではなかった11R。それでも絶好枠の瓜生正義（50＝福岡）がインから堂々と逃げて、3年ぶりのマスターズチャンピオン優出を決めた。「とりあえずホッとしてます」と安どの表情を見せ、「スタートは絶対、際（キワ）まで行っていないと思って伏せ込んだ。（2）の原田で外はまったく見えていなか