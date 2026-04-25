新たな遺族会の設立総会であいさつする高良政勝さん＝25日午後、那覇市の対馬丸記念館太平洋戦争中の1944年8月、鹿児島県沖で米軍に撃沈された学童疎開船「対馬丸」の遺族が25日、新たに遺族会を設立した。これまで遺族や協力会員でつくる「対馬丸記念会」が慰霊祭の開催を担ってきたが、高齢化が課題だった。新たに「遺族会」の名前で組織をつくり、犠牲者のおいやめいなど若い世代を募り、記念会と連携して事件の記憶継承を目