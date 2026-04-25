「阪神−広島」（２５日、甲子園球場）阪神の佐藤輝がチームを救う美技を見せた。２−２で迎えた延長十一回。佐々木の三塁線への低いゴロはベースに当たってバウンドが変わったが、佐藤輝は手を伸ばして体の前で捕球。そのままジャンピングスローした。送球は中途半端なバウンドになったが、一塁・大山が難しい体勢で捕球。この回から登板したもレッタを救う好守に甲子園のスタンドは大歓声で祝福した。ＧＡＯＲＡの中継