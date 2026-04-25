家族、仲間、先輩、親友――。身近な人たちの証言から、Travis Japan・宮近海斗の素顔が次々と明かされた。最後には、メンバーからの感謝の言葉を受け、宮近が涙ぐむ場面もあった。24日放送のTBS系トーク番組『A-Studio+』(毎週金曜23:00〜)に、Travis Japanの宮近海斗が出演。笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が、宮近の家族や親交の深い井ノ原快彦、15年来の親友・神宮寺勇太(Number_i)、さらにTravis Japanメンバーへ取材を