タレントの荒井つかさが22日にInstagramを更新。芸能界引退を発表した。【写真】“RIZINガール”西井綾音、完全再現の「春麗コス」（4枚）荒井が「【ご報告】」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ノースリーブのワンピースでカメラに微笑みかける荒井の姿が収められている。投稿の中で荒井は「突然のご報告になってしまうのですが、今年度をもちまして、すべての芸能活動を引退することにしました」と発表。続け