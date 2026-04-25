昨年2025年に芸能界デビューした中山秀征の次男で俳優の中山脩悟が22日にInstagramを更新。近影を公開すると、ファンから「似合ってる〜」「さらにかっこよくなった」という反響が寄せられた。【写真】中山秀征の次男・脩悟、黒髪化出演中の『ＧＩＦＴ』とは別人級ショット現在放送中の日曜劇場『ＧＩＦＴ』で、車いすラグビーチーム「シャークヘッド」のメンバーを演じ劇中では銀髪を披露している中山。そんな彼が「さっぱ