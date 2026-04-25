G2青葉賞中央競馬のG2・青葉賞（芝2400メートル）が25日、東京競馬場で行われ、武豊騎手騎乗の4番人気ゴーイントゥスカイ（牡3、上原佑）が勝利し、5月31日に行われるG1・日本ダービーの優先出走権を獲得した。勝ちタイムは2分23秒0。この日の武は、厩務員に転身した国枝栄氏とのコンビも話題になり、ネット上では「武豊の日やん…」「この人凄すぎるでしょ」などの声が寄せられた。好時計で完勝した。ゴーイントゥスカイはま