◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１２節大宮１―１（ＰＫ５―３）藤枝（２５日・藤枝総合運動公園サッカー場）Ｊ２大宮アルディージャは藤枝ＭＹＦＣを１―１の末、ＰＫ戦で破り、連敗を「２」でストップした。後半２０分に先制されたが、同３７分にポイントゲッターのＭＦカプリーニ（２８）がＤＦ加藤聖（２４）からのクロスを右足で決めて同点に。ＰＫ戦では、藤枝３人目のキッカーが枠外に外し、大宮は５人全員が決