今年３月に定年で調教師を引退して、美浦・小島茂之厩舎で補充員として働き始めた国枝栄厩務員が、４月２５日の東京１０Ｒ・鎌倉Ｓ（４歳上３勝クラス、ダート１４００メートル）で“デビュー戦”を迎えた。担当するトクシーカイザー（牡６歳、美浦・小島茂之厩舎、父キンシャサノキセキ）は、掲示板を確保する５着に健闘。国枝厩務員は「本当に頑張ってくれたし、無事に終わってくれてよかった。すごくよかったね」と、充実の汗