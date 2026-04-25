◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ女子チャンピオンシップ決勝第１日（２５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）２戦先勝で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が始まり、元日本代表の中田久美監督が率いるレギュラーシーズン（ＲＳ）２位のＳＡＧＡ久光が、ＳＶリーグ初優勝に王手をかけた。決勝第１戦でＲＳ４位からＣＳ連覇を狙う大阪Ｍを３―２のフルセットの激闘の末に退けて先勝した。中田監督は「簡単に勝てる試合ではないと思っ