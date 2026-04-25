日本テレビの後呂有紗アナウンサーが２５日までに自身のＳＮＳを更新。出演する同局系情報番組「ＤａｙＤａｙ．」で誕生日を祝福された姿を披露した。３２歳の誕生日を迎えた後呂アナはインスタグラムで「先日誕生日でＤａｙＤａｙ．にて祝っていただきました」とつづると、大きな花束を抱えて笑顔を見せるショットを披露。続けて「武田さん山里さんと最高のパートナーを目指す１年にしたいです！！これからもお願いします」と