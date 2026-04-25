メ～テレ（名古屋テレビ） 静岡県と愛知県にまたがる佐久間ダムから豊川用水への緊急導水が41年ぶりにはじまりました。 水資源機構によりますと、天竜川を水源とする佐久間ダムからの緊急導水は25日午前10時にはじまりました。 東三河地方に水を供給する豊川用水で今後、田植えなど農業用水の需要が高まることを踏まえ緊急導水を実施しました。 豊川用水では先月、宇連ダムが枯渇するなど水不足が続いていまし