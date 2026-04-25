今後の動向が注目されていたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が今秋、愛チャンピオンＳ・Ｇ１（９月１２日、レパーズタウン競馬場・芝２０００メートル）から凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）へ向かうローテか、ジョッキークラブゴールドＣ・Ｇ１（９月１８日、ベルモントパーク競馬場・ダート２０００メートル）から連覇がかかるアメリカのＢＣク