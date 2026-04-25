テレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサーが24日、自身のインスタグラムを更新し、“食事姿”を公開した。 【写真】うんまぁ～！目をバキッと見開いてバーガーを堪能する斎藤ちはるアナ 「大好きなハンバーガーを頬張ってきました」とコメントし、広尾、恵比寿などに店舗を展開する「Buger Mania」での食事の様子などを掲載した。斎藤アナの顔ほどもあろうかという大きなハンバーガ