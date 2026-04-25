23日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」にゲスト出演した千葉商科大・常見陽平教授が24日にX（旧Twitter）を更新。番組内で繰り広げられたやり取りに大きな反響があったことを明かした。 問題となったのは、「静かな退職」という特集内での一幕。その中で常見氏は、番組出演者の松岡朱里アナウンサーや草薙和輝アナウンサーに対し、最近のワイドショーのあり方について「どう思う？