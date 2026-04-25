お笑いコンビ・祇園が24日、4回目となる単独ライブツアー『ぎおんまつり〜Thanks giving 18〜』を開催すると発表した。【集合ショット】スゴいメンツ！『営業-1 グランプリ』トップの吉本芸人たち2026年7月の東京公演を皮切りに、昨年から1都市増やした東京・愛知・兵庫・徳島・石川・大阪の全国6都市を巡る。【コメント】■木崎（※崎＝たつさき）今年もありがたいことにツアーをやらせていただくことになりました。ツアーが