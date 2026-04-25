■全国の26日の天気高気圧は北日本に勢力を残しながら東へ離れる見込みです。日本の南には前線が停滞し、九州の南東に低気圧が停滞するでしょう。西日本や沖縄は雨が降り、雷を伴って激しく降る所がありそうです。大気の状態が非常に不安定になるため、九州では落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。東日本は、午前中は日差しがありますが、午後はしだいに雲が多くなるでしょう。夜は東海で雨が降り、関東も、雨のぱらつく