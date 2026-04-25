大塚製薬は4月22日、都内で親子を招いた体験イベントを開催して、暑さが本格化する夏前の熱中症対策として暑熱順化を啓発した。発汗には体内の熱を体外に逃す役割がある。上手く汗をかけないと体内に熱がたまり熱中症の危険が高まる。暑熱順化とは、暑さが本格化する前から運動や入浴などを行い、汗をかき身体を暑さに慣らすことを意味する。汗には塩分をはじめとする電解質（イオン）が含まれることから、汗をかく前には、