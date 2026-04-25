UCC上島珈琲は2025年から“水淹れ”コーヒーと称して打ち出しているアイスコーヒーのバッグタイプ製品のラインアップを拡充する。年間を通じて厚い時期の長期化および平均気温の上昇や、アイスコーヒーを嗜む若年層などコーヒーエントリーユーザーの増加を受けた動きとなる。取材に応じた田中大滋マーケティング本部嗜好品マーケティング部部長は「今までコーヒーとの接点が少なかった方がアイスコーヒーから入ってくる動き