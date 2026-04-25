言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、上品な光沢を放つ素材の呼称から、寒い季節に恋しくなる和のデザート、さらに日常的に使う文房具の英語名まで、ジャンルを越えた3つの言葉をセレクトしました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像しながら、空欄に入る共通の2文字を考えてみてください。脳をリフレッシュさせて、頭の中をすっきりと整理しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共