大野は好調ヤクルト打線を7回無失点と好投、2勝目をあげた（C）産経新聞社中日は4月25日のヤクルト戦（バンテリンドームナゴヤ）に5ー2の勝利。首位ヤクルトに連勝、カード勝ち越しを決めた。投げてはベテラン左腕の大野雄大が円熟味あふれるピッチングでヤクルト打線を封じ込める。【動画】中日は板山の自身初のグランドスラムで豪快に先制した7回散発3安打、6奪三振無失点、二塁を踏ませない完璧投球。3回は一死一塁で迎え