林業１１年の拓也（３９）とプロ野球選手を目指していた翔司（４０）の、平均身長１８５センチの２人組歌謡グループ「風鈴」が２５日、東京・大田区民ホールアプリコ大ホールで単独コンサートを開催し、この日が初お披露目となった４ｔｈシングル「イル・テンポ・パッサ〜時は過ぎゆく〜」（６月３日発売）などで完売１５００人のファンを魅了した。「やりたい全てを形にしていただきました。結成して４年と何カ月かの集大成