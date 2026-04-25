約８年前に東京都内の自宅マンションで知人女性を殺害したとして、警視庁は２５日、住所・職業不詳の高橋伸明容疑者（４７）を殺人容疑で逮捕した。高橋容疑者は事件発覚直前にマレーシアへ出国しており、同庁が殺人容疑で逮捕状を取り、国際手配していた。現地当局から同庁に昨年６月、高橋容疑者を拘束したとの連絡があった。高橋容疑者は強制退去処分を受け、２５日に成田空港に移送される航空機内で逮捕状が執行された。