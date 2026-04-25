【北京共同】タス通信は25日、ロシアのウォロジン下院議長が実務訪問のため北朝鮮に到着したと報じた。ロシアのウクライナ侵攻を支援するために派遣された北朝鮮兵の功績をたたえる「海外軍事作戦戦闘偉勲記念館」の開館式が平壌で26日に開かれる予定で、プーチン大統領の指示を受けたウォロジン氏が出席するという。記念館は金正恩朝鮮労働党総書記が完工に向けて最終点検しており、開館式に出席する可能性がある。ロシアから