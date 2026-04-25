サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」でエースとして活躍し、2011年W杯優勝に貢献した澤穂希さん（47）が25日放送のBS日テレ「森田健作アワー人生ケンサク窓」（土曜前9・00）にゲスト出演し、夫の福島ユナイテッドFC取締役副社長・辻上裕章氏（49）と9歳の長女への思いを語った。辻上氏とは2015年8月に結婚。「この人とだったら何かあっても2人で乗り越えていける」と考えて結婚を決めたといい、「夫の方が逆に大変だ