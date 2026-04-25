女性芸人・紺野ぶるまが２３日、テレビ朝日「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。納言・薄幸とツーショットトークを繰り広げた。ぶるまは、安田大サーカス・クロちゃんと親交が深いと明かし「クロちゃんは学級委員タイプっていうか」と意外な一面を切り出した。「私が産後は、結構、『子どものことも話したくないし主婦感も出したくない』みたいな時期があって。そんときに呼び出さ