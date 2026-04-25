アメリカのホワイトハウスは、ウィトコフ特使らをイランとの協議に向けて、仲介国パキスタンに派遣すると明らかにしました。一方で、イラン側はアメリカと協議する予定はないと否定しています。レビット報道官：トランプ大統領は、ウィトコフ特使とクシュナー氏をイスラマバードに派遣することを決めた。イラン側は直接会って話すことを望んでいる。ホワイトハウスのレビット報道官は24日、「イラン側が対面での協議を求めてきた」