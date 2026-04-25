ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREYが24日、ニコニコ動画の生放送に出演した。4月8日リリースの最新アルバム「MORTAL DOWNER(モータルダウナー)」の発売記念特番で、その中から「MOBS」のミュージッククリップを公開した。衝撃的なシーンが多数あり、地上波では不可能でニコ生生配信での初披露となった。アルバムタイトルの「MORTAL DOWNER」は「致命的に気分を下げるもの」という意味。アルバムの感想を聞かれたボーカルの京