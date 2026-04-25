今の若者が上司に求めるものは何か。金沢大学融合研究域融合科学系教授の金間大介さんは「今の若者の大半は、上司に情熱やリーダーシップなど求めていない。彼らが求めている上司の特徴はそのような『がんばる』ことからかけ離れている」という――。※本稿は、金間大介、酒井崇匡『仕事に「生きがい」はいりません 30年の調査データが明かすZ世代のリアル』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／b-bee※写真