4月25日、京都競馬場で行われた11R・天王山ステークス（4歳上オープン・ダ1200m）は、国分優作騎乗の11番人気、ジュンウィンダム（牝6・栗東・浜田多実雄）が勝利した。クビ差の2着にドンアミティエ（牡6・栗東・今野貞一）、3着にペプチドヤマト（牡7・栗東・武英智）が入った。勝ちタイムは1:10.4（稍重）。1番人気で岩田望来騎乗、ファムエレガンテ（牝4・栗東・中村直也）は7着、2番人気で西村淳也騎乗、ゲッティヴィラ（