日本テレビ系の新報道番組『追跡取材 news LOG』(毎週土曜22:00〜)が、きょう25日にスタート。初回で特集するのは、スピードスケート界のレジェンド・高木美帆の引退。2月のオリンピックから引退までを、姉であり、かつてライバルでもあった高木菜那が追い続けた。引退会見の翌日、初めて“姉妹2人だけ”で語り合った本音とは――。(左から)高木美帆、高木菜那オリンピック日本女子最多となる10個のメダルを獲得したスピードスケー