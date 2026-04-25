4月25日、京都競馬場で行われた10R・観月橋ステークス（4歳上3勝クラス・ダ1800m）は、浜中俊騎乗の6番人気、マイノワール（牡5・栗東・笹田和秀）が快勝した。1馬身差の2着にタガノマカシヤ（牡4・栗東・中村直也）、3着にペンナヴェローチェ（牡5・栗東・須貝尚介）が入った。勝ちタイムは1:50.8（稍重）。2番人気で松山弘平騎乗、パシアンジャン（牡5・栗東・鈴木孝志）は、5着敗退。【鳥取特別】ダート替わり2戦目のマイノ