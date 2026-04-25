遠距離恋愛中の女性は、とにかく心細いもの。彼女の気持ちをしっかりつなぎ止めるには、LINEやメールではなく電話で直接やり取りする必要があるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性401名に聞いたアンケートを参考に「遠距離恋愛中、LINEではなく彼女に電話すべき状況９パターン」をご紹介します。【１】「遠距離なんて続けられる自信がない」と弱気なサインが届いたとき「会えないさびしさを感じる夜は、LINEだけでは