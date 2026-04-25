大相撲の春巡業が２５日、千葉・船橋市で行われた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が三番稽古（同じ相手と相撲を取る）で、小結・熱海富士（伊勢ケ浜）、幕内・王鵬（大嶽）、豪ノ山（武隈）を相手に計１４番取った。１８７センチ、１９７キロの熱海富士に対しては、右四つから巻き替えてのもろ差しで寄り切るなど、前に出る相撲を見せた。「（稽古をするのを）ギリギリで決めたから、どれくらいやるかわからなかった。今は体力を落と