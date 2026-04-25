◆パ・リーグオリックス４―２日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）日本ハムの新庄剛志監督が、右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）から復帰した元教え子のオリックス・吉田輝星投手について言及した。日本ハム在籍時に２２年から２年間指導した吉田は７回２死満塁で登板し、チャンスを封じられる形となったが、「彼もね、必死にリハビリを去年の３月からしてね、こういう登板で起用したっていう岸田監督