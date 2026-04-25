◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第２日（２４日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、５９位で出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）が５バーディー、２ボギーの６９で通算２アンダーの２２位に浮上し、５年ぶり４度目の海外メジャーで初の予選突破を決めた。原は思わず「恥ずかしい…」と照れくさそうに笑っ