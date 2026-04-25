◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ女子チャンピオンシップ決勝第１日（２５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）２戦先勝で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が始まり、レギュラーシーズン（ＲＳ）４位の大阪Ｍが、同２位のＳＡＧＡ久光に２―３のフルセットの激闘の末に惜敗。０勝１敗となり、ＣＳ連覇へ後がなくなった。チーム３位の１７得点を挙げた田中瑞稀主将は「前半は相手に対策されて、うまく行かないことの方が多かった」と