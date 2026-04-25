◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）巨人の船迫大雅投手が５点リードの８回から４番手で登板。１回無安打でＤｅＮＡ打線を抑えた。８回、まずは先頭のヒュンメルを空振り三振に仕留めて１アウト。好調の三森には四球を与えたが、後続の京田を一ゴロ併殺打に打ち取って無失点で切り抜けた。船迫は３月３１日の中日戦（バンテリン）から６試合連続で無失点を継続中。この日も０封し、これで７試合連続無