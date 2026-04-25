◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節浦和２―３横浜Ｍ（２５日・埼玉）浦和は横浜ＦＭに２―３と敗れ、７連敗（２ＰＫ負け含む）を喫した。前節鹿島戦での敗戦後、今季限りでのスコルジャ監督の退任が決定的となり、迎えたホームでの試合。メンタル的には試合に１００パーセント集中することが難しい環境の中、選手たちは横浜ＦＭを上回るチャンスをつくった。しかし守備の安定を失い、３失点を喫して敗れた。チーム最多