戸田恵梨香(C)MBS 戸田恵梨香が、４月26日（22時〜）放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に出演。現場で監督と真正面からぶつかり合い、納得いくまで作品に向き合うストイックすぎる裏側。そして、人生の経験を経て手に入れた、穏やかで深く澄み渡った死生観。戸田恵梨香の「魂の遍歴」に迫る。林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」 。今回のゲストは、数々の大ヒット作で